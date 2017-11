VIDEO | Taimar Peterkop: ID-kaardi harvad kasutajad võiksid uuendamisega oodata, siis ei pea 20 korda järjest proovima, et uusi sertifikaate saada

Täna toimunud pressikonverentsil rääkis Riigi Infosüsteemi Ameti (RIA) peadirektor Taimar Peterkop, et kauguuendamise süsteemis ilmnenud vead on likvideeritud, kuid need, kes ID-kaarti sageli ei kasuta, võiksid järjekorra vältimiseks uuendamisega oodata.

ID-kaardi sertifikaadid peatatakse täna öösel kell 00.00. Sertifikaatide kauguuendamise võimalus on olnud saadaval juba mõnda aega, kuid lihtsa lahenduse asemel on uuendamine valmistanud inimestele hulganisti peavalu. Ka eile päeval oli veel pea võimatu ID-kaarti uuendada.

„Süsteemis ilmnenud vead on likvideeritud. Eile uuendasid oma ID-kaarti juba 17 000 inimest, täna südaööst kuni kella 7-ni hommikul jõudsid kaarte uuendada enam kui 6000 inimest. Hetkel töötab kauguuendamise võimalus nii nagu peab, aga päevas kauguuendust kasutavate inimeste piirarv on ees, mida pole võimalik tõsta. Kui tahtjaid on rohkem, siis paraku kõigil uuendamine ei õnnestu. Eile öösel said kõik ID-kaardid uuendatud, kuid päeval oli tahtjate arv liiga suur," ütles Peterkop.

"Need inimesed, kellel ei ole vaja kiiresti ID-kaarti uuendada, võiksid rahulikult oodata, sest hiljem saab juba palju kiiremini protsessiga ühele poole, mitte ei pea 20 korda proovima. Sertifikaate on võimalik uuendada 31. märtsini," lisas ta.

Samas on paljud lugejad kurtnud, et juba eile tekkisid tõrked osade e-teenuste puhul vanade ID-kaardi sertifikaatide tõttu. Näiteks SmartID loomine internetis oli piiratud. "Konkreetsest probleemist kuulen esimest korda. Sertifikaadid kehtivad praegu ja kehtivad edasi ka peale südaööd, kui kauguuendamine on tehtud."

Eilsel pressikonverentsil räägiti mustal turul pakkumisel olevast tööriistast, millega saab ID-kaardi nõrkust ära kasutada. Peterkopi sõnul ei teata hetkel, kas seda on reaalselt võimalik ka kasutada. "Seda me ei tea, sest me ei lähe kurjategijate käest seda ostma ja meile teadaolevalt ei ole seda kordagi Eesti ID-kaardi vastu kasutatud. Samuti ei ole meile teadaolevalt lahti muugitud ka teisi samasuguseid Gemalto toodetud kiipe. Samas ega kurjategijad ei lähe seda kuulutama," ütles ta.

Kui palju läheks sellise tööriista kasutamine maksma? "Arvutusvõimsus maksab turul paarikümne tuhande euro kanti, kuid kui sul on kodus oma arvutipark olemas, siis läheb ainult elektrikulu, mis on alla tuhande euro," ütles ta.