VIDEO | Taavi Rõivas sotsiaalministrina: naistevastane vägivald on täiesti lubamatu ja peab olema ühemõtteliselt hukka mõistetud

EASi äridelgatsiooni visiidil Malaisias ahistamissüüdistuste küüsi langenud endine peaminister, praegune riigikogu aseesimees Taavi Rõivas (RE) esines 2013. aastal sotsiaalministrina naistevastast vägivalda puudutaval konverentsil.

"Ma arvan, et mitte kellelgi pole mitte mingisugust kahtlust, et nüüdisaegses ühiskonnas on nii naistevastane kui perevägivald täiesti lubamatud ning peavad olema avalikult ja ühemõtteliselt hukka mõistetud," ütles sotsiaalminister Rõivas 2013. aasta novembris Eesti Naiste Varjupaikade Liidu, sotsiaalministeeriumi ja Eesti Naisteühenduste Ümarlauaga koostöös korraldatud konverentsil "Mehed naistevastasest vägivallast".

Rõivas rõhutas, et Eesti soovib sellele probleemile tähelepanu pöörata ja ta toetab vägivalla vähendamise arengukava jätkamist ka pärast 2014. aastat. "Tähtsal kohal naistevastase vägivalla vastases tegevuses on naiste varjupaigad, mis on loodud kodanikualgatuse korras."

Sotsiaalminister Rõivas meenutas, et tal õnnestus oma ametikoha tõttu käia naiste varjupaigas, mis avaldas talle muljet. "See oli usku sisendav, et need inimesed ja need ruumid on mõeldud selleks, et kui kuhugi mujale minna ei ole, siis on üks koht," ütles Rõivas ja lisas, et ministeerium soovib, et need kohad oleksid kõikides Eesti maakondades.

Rõivas lubas, et uusi varjupaiku toetakse riigieelarvest püsirahastusega.

Kõnealust konverentsi rahastati Norra toetuste programmist "Kodune ja sooline vägivald".

Tänases Eesti Päevalehes ilmus lugu, kus tuli avalikuks EASi ametliku delegatsiooni liikmete ebaväärikas käitumine Malaisias korraldatud peol. Peol viibis ka reformierakondlasest ekspeaminister, praegune riigikogu aseesimees Taavi Rõivas, kes tunnistas, et peol viibinud naisel oli tema käitumise kohta etteheiteid, ning vabandas peol toimunu eest.