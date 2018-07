VIDEO | Taavi Aas: Edgar Savisaar ei helistanud mulle kunagi, et Taavi, osuta sellele ettevõtjale üks teene

Tallinna linnapea Taavi Aas tunnistab saates "Luik grillib", et neil aastatel, kui ta töötas koos Edgar Savisaarega Tallinna linnavalitsuses, ei tulnud linnapealt ühtegi kõnet teha midagi korruptsioonimagulist.

Ta toob intervjuus näite, kus koos Savisaarega kohtu all olev maadevahetust sooviv ettevõtja sai linnalt tegelikult eitava vastuse.

Küll aga tunnistab Taavi Aas, et täna pole linnaametnike töölepingutes piiranguid, milliseid kingitusi tohivad nad vastu võtta ja kust maalt on asi korruptiivne. Linnapea lisas, et väga võimalik, et sellised reeglid pakub korruptsiooni ennetamise ettepanekutes välja advokaadibüroo Sorainen. Samad inimesed aitasid ka Tallinna Sadamat ja seal kehtivad kingitustele selged piirangud, lisas Taavi Aas.

Tallinna linnapea väitel on endise riigi peaprokuröri Norman Aasa töögrupiga kokku lepitud, et kui nad midagi kahtlast avastavad, siis pöörduvad nad kohe politseisse. Taavi Aasa sõnul esitab Sorainen aasta lõpus tervikliku meetmete paketi, mida Tallinn peab oma poliitikas muutma, et võidelda korruptsiooniga.

Lisaks sellele räägib Tallinna linnapea, et kavatseb pensionpõlve siiski Põltsamaal veeta, kas ta näeb võimalust uueks umbusalduavalduseks, et tasuta ühistransport oli tegelikult algselt sotside idee ja paljust muust.