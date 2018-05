VIDEO | Sven Sester: Eesti 200 tekitab küsimusi. Kas see on turundusprojekt või poliitühendus?

Täna toimus IRLi volikogu, kus hääletati uue nimekuju Isamaa üle ning pandi paika erakonna põhimõtted.

Veel tänase nimega IRLi volikogu esimees Sven Sester rääkis intervjuus Delfile taaskinnitatud põhimõtetest, mida erakond valimistele vastu minnes endas kannab.

"Koondasime täna erakonna alusväärtused, mis on meie väärtushinnangud, pere, kodu, haridus, majandus, meie julgeolek, need on meie olulisemad märksõnad, millele püüame rõhuda ka tulevastel valimistel," rääkis Sester. Majanduspõhimõtetest rääkides rõhutas Sester, et erakonnale on oluline riigi väiksem sekkumine ning erakapital.

Lisaks arutati traditsioonilise perekonna üle, kus Sester rõhutas, et IRL usub abielusse kui ühendusse naise ning mehe vahel.