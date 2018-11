VIDEO | Sven Mikser: usun, et täna enne istungi algust saab riigikogu ränderaamistiku küsimuse päevakorda võtmiseks piisava hulga toetusallkirju kokku

Mikser märkis, et Eestis on välispoliitika olnud 25 aastat konsensuslik või vähemalt konsensust otsiv. Paeguseks on olukord muutunud, kuna üks koalitsiooni liige, erakond Isamaa on väga selgelt asunud teistsugusele positsioonile. Seetõttu on Mikseri sõnul kõige õigem, kui küsimus otsustatakse kõrgeimas rahva valitud institutsioonis.

Mikser tuletas ka meelde, et tegelikult on ränderaamistiku põhimõtted Eesti seadusandluses juba niikuinii olemas.

Lähemalt on intervjuud Sven Mikseriga võimalik vaadata ülevalolevast videost.