VIDEO | Sven Mikser: sotside reitingut poleks see tõstnud, kui Ossinovski oleks varem tagasi astunud

Välisminister Sven Mikser (SDE) ütles täna, et sotsiaaldemokraadid ei lootnudki tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tagasiastumisest kõrget reitinguhüpet. Küll aga ei ole lootus tulevastel valimistel hea tulemus teha Mikseri arvates veel kadunud.

Pärast seda, kui tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski (SDE) teatas ministriametist loobumisest, ütlesid paljud poliitikud, et selline samm enam sotside reitingut ei tõsta. Öeldi, et Ossinovski astus liiga hilja tagasi.

„Ma ei taha mineviku teemal spekuleerida, alati on üks nii-öelda faktiline sündmus, mis aset leidis ja lõppematu hulk teoreetilisi alternatiive, mida ei toimunud või mida ei tehtud,” vastas välisminister Sven Mikser Delfi küsimusele, kas ta tema arvates võinuks Ossinovski ministriportfellist varem loobuda.

Ka ei näe Mikser vajadust korraldada erakorralisi parteijuhi-valimisi, öeldes et Jevgeni Ossinovski on olnud hea minister ja parteijuht. Praeguse juhatuse volitused kehtivad 2019. aasta suveni.

Mikser ei olnud nördinud ka erakonna kehvast reitingust. Nimelt avaldas ERR-i uudisteportaal täna erakondade värsked reitingud ja selgus, et sotsiaaldemokraatide toetus on langenud kuuele protsendile. „Meie valimistulemust on võimalik positiivses suunas muuta läbi nende otsuste, mida tänasest päevast teeme,” sõnas Mikser. Küll aga möönis ta, et tulemus tõesti ei rõõmusta sotse.