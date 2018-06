VIDEO | Sven Mikser: Postimehe käsitlus peaministri Moldova visiidist ja kätlemisest Vladimir Plahotniuciga oli pehmelt öeldes üle võlli

„Tema reaalne mõju erinevate riigi institutsioonide üle on suurem kui tema formaalne positsioon ilmselt eeldaks. Aga Eesti riik ei vali oma partnerite formaalseid või mitte-formaalseid juhte. Meie prioriteediks on olnud idapartnerite lähemale toomine Euroopa Liidule ja selles mõttes olid kõik peaministri visiidil toimunud kohtumised igati viisipärased,” selgitas Mikser ja lisas, et välispoliitikat tehes tuleb arvestada, et sageli jäädakse kaamerasilma ette ka inimestega, kes üldsusele niivõrd ei pruugi meeldida.

„Leian, et Postimehe käsitlus peaministri visiidil toimunud kohtumisest ja fotojäädvustusest on rahvakeeli öeldes tugevasti üle võlli,” möönis Mikser ja lõpetas oma sõnavõtu.

Ratas tõdes, et kui Postimehe ajakirjanikud küsinuks, milline oli kohtumiste sisu või millest Eesti peaminister ja Plahotniuc kõnelesid, siis ta oleks hea meelega neile ka seda tausta avanud.

"Minu sõnum kõikidel kohtumistel oli üheselt mõistetav: hoidke Euroopa Liidu suunda," ütles Ratas. Ta selgitas, et tulevaste parlamendivalimiste eel on väga oluline see hoiak ja sõnum, mille moldovlased ise välja saadavad. "Ma ei saanud seda Postimehele ise öelda, sest nad ei küsinud, aga nüüd sain selle vähemasti pressikonverentsil maha öelda," nentis peaminister.

Valitsuspartneritest toetas Ratase Moldova visiidil aset leidnud kohtumist nii erakonda Isamaa kuuluv justiitsminiter Urmas Reinsalu kui ka sotsiaaldemokraadist välisminister Sven Mikser.