Eesti Päevaleht arutles jaanuaris selle üle, kas Eesti hümn on ajale jalgu jäänud. Arutelu üks liinidest on ka "Mu isamaa, mu õnn ja rõõm" 3. salm, mis sisaldab endas viidet kristlikule jumalale ning pruugi kõiki eestlasi kõnetada. Kirjanik Jaan Kaplinski pakkus kümmekonna aasta eest võimalikku alternatiivi laulu "ametlikele" sõnadele. Palusime Eesti noortel need ette kanda. Vaata videot!