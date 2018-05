VIDEO | Stalin, Stalin, Stalin, skandeerivad noored Raekoja platsil lehvivate punalippude all

Vanalinna päevad algasid täna suure paugu ja tüliga: juba enne etendumist põhjustas Vahur Kelleri lavastatud suure peo avaetendus palju pahameelevõnkeid rahvuslikult meelestatud isikute seas, kes nägid selles ülistuslaulu Nõukogude liidule. Korraldajad sellega nõus ei olnud.

"Kui lavastus lõpuni vaadata, siis ei jää mingit kahtlust, et me ei ülista lavastuses NSV liitu ega nõukogude aega. Vastupidi, me näitame punalippudega marsi ajal videos puruks pommitatud Tallinna ja sõjaõudusi. Samuti räägib näitleja järgnev kommentaar luuletuses masendusest, mida see režiim endaga kaasa tõi," ütles etenduse lavastaja Vahur Keller Delfile. "Meil ei ole võimalik rääkida ajaloost, näitamata mõningaid sümboleid minevikust. Selline oli kahjuks 50 aastat meie sajast. Loodame, et see enam kunagi ei kordu," lisas ta.