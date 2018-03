VIDEO | Sikupilli Prisma juhataja: kas eestlane on inimene, kes käib öösel poes? On küll!

Eile avati Eesti esimene ööpäevaringne hüpermarket: Sikupilli keskuse Prismat on nüüdsest võimalik külastada suvalisel kellaajal. Poe juhataja Marge Lasnal on selle üle hea meel: "On tuhandeid inimesi, kes töötavad hilistes vahetustes ja lõpuks on ka neil tanklate kõrval koht, kust öötundidel toidukraami osta," tõdes Lasn.

Siiski tunnistas poe juhataja, et esialgu käis tema peast läbi mõte, kas Tallinn on piisavalt suur linn sellise hüpermarketi jaoks. "Kas eestlane on see inimene, kes tuleb öösel poodi?" küsis ta, kui kuulis ideest hoida kauplus ööpäevaringselt avatuna, ent järele mõeldes leidis, et see on siiski väga positiivne muutus. Lasn kinnitas, et ka töötajad kiitsid säärase ümberkorralduse heaks. Lasna sõnul külastas esimesel ööl kauplust oodatust rohkem inimesi. "Arvasin, et täna ei ole nii palju külastajaid, kuid vastupidiselt - pidime isegi rohkem kassasid avama," lisas Lasn rõõmsalt. Esimesel ööl oli enim kliente kuni kella 2-ni ja uuesti tõusis aktiivsus alates kella 6-st ning juba kell 7.30 oli inimesi sama palju, kui senisel avamisajal kell 8. Täiesti tühi ei olnud pood sisuliselt kordagi. Osteti nii tavapärast toidukraami, kiireid snäkke, aga ka tarbekaupu. Näiteks tualettpaberit, solaariumikreemi, kingapaelu, potililli ja autotarvikuid.