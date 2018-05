VIDEO | Siiri Oviir aasta ema tiitlist: me ei muutnud abielu kohta käivat statuuti, sest oluline on ema-isa õnnelik kooselu

Eesti naisliidu esinaine Siiri Oviir jagas oma mõtteid selle kohta, miks lisati statuuti täiendava märkusena asjaolu, et kandidaadil peab olema vähemalt kaks täiskasvanud last.

Oviir ütles, et statuute tuleb lugeda mõttega: "Abielu meie mõistes on see, et lapsel on ema ja isa, neil on õnnelik kooselu, me ei muutnud statuuti. Natukene vale tõlgendus oli eelmisel aastal see," sõnas naisliidu esinaine.

Kandideerimistingimuste hulka lisati sel aastal asjaolu, et kandidaadil peab olema kaks täiskasvanuks sirgunud last. "Meil on olnud peresid, kus on olnud kuus-seitse last, kuid sellest on oluline see, et suureks on kasvatatud neist kaks. Väga mitmel korral esitati emasid, kellel on väikesed lapsed - muidu hästi tehtud taotlus ja tublid naised," sõnas Oviir. Tema sõnul peab paraku konkurssi tingimustes kuskile piiri tõmbama ja kaks täiskasvanuks saanud last näitavad seda, et ema on teinud tubli töö juba pikemaajaliselt.

Oviiri sõnul paistis Falkenberg nomineeritute seast eriti säravalt silma. "Kõik olid tublid, tänud kõigile, kes need kandidaadid esitasid, saime palju rõõmuhetki, kui me neid taotlusi vaatasime," lõpetas Oviir.