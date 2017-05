VIDEO: Seeder: kindlasti ei paku me magusamaksu asendamist soolamaksuga, küll aga saab riik kulusid piirata

IRL-i uus esimees Helir-Valor Seeder läks valitsusse maksureformi muudatuste üle läbi rääkima ja ministritooli järele.

Värskelt Isamaa ja Res Publica liigu esimeheks saanud Helir-Valdor Seeder kohtub täna Stenbocki majas koalitsioonipartnerite peaministri Jüri Ratase ja tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovskiga, et taasavada koalitsiooni kavandatud maksumuudatuste läbirääkimised. "Otsime üheskoos paremaid lahendusi Eesti maksupoliitikas. Loodan, et koalitsioonipartnerid on sellele avatud," sõnas Seeder kohtumisele minnes. "Peaks taastama abikaasade ühise tulude deklareerimise võimaluse mahus, nagu ta varasemalt kehtis. Maksupaketis tahaksime läbi arutada magusamaksu, panditulumaksu ja pakendiaktsiisi," jätkas ta.

Küsimusele, kas Seeder paneb ette ära jätta ka mõne kavandatud investeeringu, näiteks Turba raudteelõigu või muud huvitavat, vastas Seeder, et investeeringute ära jätmine katteallikatena on tema sõnul omaette suurem teema. "Kindlasti ei paku me magusamaksu asendamist soolamaksuga," kinnitas ta ja lisas, et kulutuste kokkuhoid on kindlasti üks tee katteallikate leidmiseks.

Samuti tuleb lahendada personaliprobleem - Seeder sai erakonna esimeheks, nüüd on tal vaja kokku leppida ministritool, millel istuda. Küsimusele, mis kohta ta noolib, Seeder enne kohtumist ei vastanud. "Sellele küsimusele vastan kindlasti pärast seda, kui me teame täpselt, kuidas me edasi läheme. Siis tuleme ka personali juurde," sõnas ta ja lisas, et teeb oma ettepanekud kõigepealt erakonna sees.