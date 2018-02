VIDEO | Sajad lätlased aitasid Eesti 100. aastapäevaks valmistatud tordi eestlasteni toimetada

Lätlased alustasid eestlaste õnnitlemisega vabariigi 100. aastapäeva puhul juba möödunud aasta augustis, kui valmistati suur tort, mis toimetati Eestisse Balti ketist inspireeritud viisil.

"Kuna Eesti 100. sünnipäev on lähenemas, tahtsin ma teile teatada, kuidas lätlased oma Eesti naabreid teile olulisel päeval tervitatavad," ütles Läti Instituudi direktor Aiva Rozenberga.

Läti Instituut organiseeris inimketi, mille abil toimetati Eesti sünnipäevaks valmistatud tort eestlasteni.

"On eriline, et mitusada erineva taustaga vabatahtlikku, kes elavad ajaloolise Balti keti teel, ühinesid ettevõtmisega ja toimetasid koogi ühest linnast teise, kuni see jõudis Eesti piirini, kus see 23. augustil sadade eestlaste osavõtul toimunud üritusel üle anti," kirjeldas Rozenberga.