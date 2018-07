VIDEO | Saaremaal meelitas toidulõhn karupojad taluhoovi grillipeole

Miks mõmmikud inimesi ei pelga, mis asju nad õigupoolest taluhoovil ajavad, on esialgu ebaselge.

Ühte Saaremaa koduhoovi ilmus reede õhtul toidulõhnade peale kaks karupoega ning kohalikud jahimehed peavad seda täielikuks müstikaks, kirjutas ERR.

Saarlased on aasta aega elanud teadmisega, et saarele kolis eelmise aasta juulikuus elama üks, spetsialistide arvates nooremapoolne isakaru, kes pärast seda aeg ajalt end saare erinevates kohtades jahimeeste rajakaamerates ja autode pardakaamerates on näidanud.

Reedeõhtune olukord, kui ühe pere õuele ilmusid grillilõhnade peale ootamatult kaks umbes poole aasta vanust karupoega, on Saaremaa jahimeeste kinnitusel täielik müstika.

Kui ka varasemalt on mõni üksik mõmmik Saaremaale ajutiselt ära eksinud, siis mitte kunagi varem pole teadaolevalt Saaremaal ühtegi karupoega elanud.