VIDEO: Riigikogu esimeheks valiti 51 häälega Eiki Nestor, aseesimeesteks valiti Enn Eesmaa ja Taavi Rõivas

Täna valiti riigikogu istungil esimeheks taas sotsiaaldemokraat Eiki Nestor.

Esimeseks aseesimeheks valiti Enn Eesmaa 47 häälega ja teiseks aseesimeheks Taavi Rõivas 34 häälega.

Kohal viibinud koalitsiooniliikmetest jättis kolm Nestori poolt hääletamata. Nestori sõnul on 51 häält tema tavapärane tulemus. "Alati on olnud hääli vähem kui valitsusliidul kokku riigikogus. Nii läks ka minu kahe kolleegiga. Kõikidele potentsiaalsetele hääletajatele ei meeldi ilmselt, et me ei jäta oma mõtteid välja ütlemata," sõnas Nestor.

Tänasel istungil oli kohal 95 riigikogu liiget, puudus 6. Esmalt valiti riigikogu esimees, aseesimehed aga samaaegselt pärast esimehe valimist. Valituks osutumiseks on vaja saada üle poolte kehtivatest häältest.

Sotsiaaldemokraatlikku erakonda kuuluv Kalvi Kõva tegi ettepaneku esitada riigikogu esimehe kandidaadiks Eiki Nestor. Rohkem kandidaate üles ei seatud. Nestor andis nõusoleku kandideerimiseks.

Valmiskomisjoni liige Meelike Aava luges ette Eiki Nestori poolt antud hääled. Kehtetuid sedeleid oli 24, märgistatud olid ristiga mõlemad kastid või olid jäetud märgistamata. Nestori poolt oli 51 riigikogu liiget, vastu 22.

Riigikogu aseesimeeste kandidaatideks esitati Taavi Rõivas ja Enn Eesmaa.

Rõivase poolt hääletas 34 riigikogu liiget, Eesmaa poolt 47 liiget. Kehtetuid sedeleid oli 16. Aseesimeeste salajasest hääletamisest võttis osa 97 Riigikogu liiget. Vastavalt saadud häälte arvule valiti riigikogu esimeseks aseesimeheks Enn Eesmaa ja teiseks aseesimeheks Taavi Rõivas.

Sotsid teatasid esmaspäeval, et toetavad Eiki Nestori jätkamist oma ametikohal, Keskerakond toetab Enn Eesmaa jätkamist riigikogu esimese aseesimehena ning Reformierakond Taavi Rõivase jätkamist teise aseesimehena.

Riigikogu valis detsembri alguses uued aseesimehed seoses valitsuse vahetusega.