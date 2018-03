VIDEO | Reformierakonna peasekretäri kandidaat Valdaru: selle meeskonnaga võiks küll rallit sõita

Möödunud nädalavahetusel avaldas Reformierakonna järgmise juhi kandidaat Kaja Kallas uue peasekretäri kandidaadi nime. Erakonna järgmine peasekretär võib olla praegune Astangu Kutserehabilitatsiooni Keskuse juht Kert Valdaru. Täna tutvustas Kallas uut võimalikku peasekretäri ka Reformierakonna riigikogu fraktsioonile.

Valdaru enda sõnul läks kohtumine hästi, ta ütles, et nägi laua ümber palju rõõmsaid ja teotahtelisi inimesi. „Kui ma osutun valituks, siis ütlen ausalt: sellise meeskonnaga võib küll rallit sõita,” lausus Valdaru.

Hoolimata selles, et Kallas soovis Valdaru nime pisut kauem avalikkuse eest varjul hoida, jõudis võimaliku peasekretäri isik avalikkuseni pühapäeva õhtul. „Sõltumata sellest, et ajakirjandus tegi terve nädalavahetuse head tööd, siis jõudsin lähedasi ja praegust tööandjat – siseministeeriumit – pakkumisest teavitada,” ütles Valdaru.

Mis puudutab erakonna keerulist majanduslikku olukorda, vastab Valdaru, et veel on vara sellest rääkida. „Kui mind kinnitatakse erakonna peasekretäriks, siis kindlasti tutvun eelarvega, mis on hästi ja mis halvasti ning käitun vastavalt sellele,” sõnas ta.

Möödunud reedel vabastati ametist Reformierakonna eelmine peasekretär Tõnis Kõiv. Kuna Kõivu tööleping kehtinuks 2019. aasta veebruarikuu lõpuni, siis tuleb erakonnal talle välja maksta maksmata palk ehk aastane töötasu, mis ulatub suurusjärku 30 000 eurot. Mullu suvel aga muudeti erakonna põhikirja taoliselt, et enam ei pea juhatus sõlmima tähtajalisi lepinguid, seega kui töösuhe Valdaruga lõpetataks aasta pärast, ei pea erakond talle maksmata jäänud töötasu välja maksma.