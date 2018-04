VIDEO | Reformierakonna juhatusse valitud Hanno Pevkur: erakonna liikmetel on usku sellesse, mida aasta jooksul olen korda saatnud

Tänasest Reformierakonna juhatuse ja riigikogu Reformierakonna fraktsiooni liikmena jätkav endine erakonna esimees Hanno Pevkur leiab Delfile antud intervjuus, et täna Reformierakonnas esitatavad küsimused sisaldavad tegelikult kogu Eesti tuleviku valikuid. Ka arvab Pevkur, et tema juhtimise all kordasaadetut erakonna liikmed üldiselt toetavad.

Juhatuse valimisel hea tulemuse saamine tähendab Pevkuri meelest, et erakonna liikmetel on usku sellesse, mida ta on aasta jooksul korda saatnud. "Erakonna liikmed andisd nii mulle kui teistele juhatuse liikmetele tugeva mandaadi," ütles Pevkur Delfile antud intervjuus oma Reformierakonna juhatusse valimist kommenteerides.

Reformierakonna toetamine tähendab Pevkuri meelest, et inimeste arvates on aus ja läbipaistev poliitika õige tee ja et rahvusepõhine vastandumine seda ei ole. "Kui me sedamoodi jätkame, on võimalik pälvida rahva usaldus ka riigikogu valimistel," ütles Pevkus antud intervjuus. "Loodame, et 2019. aasta valimistel annab rahvas meile riigikogus ja europarlamendis mandaadi valitseda," märkis ta.