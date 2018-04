VIDEO | Reformierakonna esimeheks valitud Kaja Kallas: oluline küsimus, millega tegelema peaksime, on maksupoliitika

Värskelt Reformierakonna esimeheks valitud Kaja Kallas nimetas Delfile antud intervjuus ühe esimese olulise käsitlemist vajava küsimusena maksupoliitikat.

Kallase seisukoht on, et Reformierakonna toetust saab hoida ja tõsta positiivsete ideede ja valitsuse konstruktiivse kriitika abil. Konkreetsematest ideedest märkis Kallas maksupoliitikat. "Peame korrigeerima praeguse valitsuse tehtud vead, et maksusüsteem oleks endiselt lihtne ja loogiline. Teiseks peaksime vaatama kaugemasse tulevikku ja avama debati, et mõelda milline süsteem oleks õige," selgitas Kallas.

Erakonna rahaliselt keerulisest seisust rääkides paneb Kallas lootused erakonna peasekretärile. "Täna toimub juba uue juhatuse koosolek, kus kinnitatakse uus peasekretär, kes saab annetuste kogumisega tegelema hakata," ütles Kallas.