VIDEO | Rändepakti vastasel meeleavaldusel rüselema läinud sakslase ja odinlaste osas alustas politsei väärteomenetlust

Sakslane Florian Hartleb, kes sündmuste keskele jäi, tunnistas intervjuus, et sekkus protesti siis, kui nägi immigrantidevastaseid plakateid, mis talle isiklikult mõjusid.

Ta tunnistas, et hüüdis asjaosjalistele fašist ning avaldas, et on nende sõnade eest vabandanud.

Koos vaadati üle video juhtunust, kus nähtub, et Florian Hartlebi lapsekärust haarab kinni odinlane Jaanus Burak, kellel puudus ürituse turvamiseks mõeldud märgis. Sealt sündmused eskaleerusid.

Harltebiga on ühendust võtnud ka lastekaitse paremaktivistide kaebuste peale.

Meediakajastus, mis sündmusele järgnes šokeeris Hartlebi ning ta tõi välja, et sellega kaasnenud poliitilise provokaatori maine on tema jaoks soovimatu.

