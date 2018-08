VIDEO | Raketti Endla looduskaitsealalt otsib pea sada inimest, kuid kohalikud ei tea asjast midagi. "Pole pauku kuulnud, arvasin, et teisipäeval müristas."

Endla raba lähistel asub Tapiku küla, mille lähistel käivad õhk-õhk tüüpi raketi AMRAAM otsingud. Ajutiselt on küll otsingud peatatud, sest eile õhtupoolikul süttis otsingualal raba, kuid täna õhtul oli tulekahju saanud piiri ja Lõuna päästekeskuse pressiesindaja Marek Kiik ütles Delfile, et võib-olla saavad homme piirkonnas otsingud jätkuda. “Peame veenduma, et tulekahju on lõplikult likvideeritud ja koldeid ei ole enam ka sügaval turbapinnases, kui nii on, saavad otsingud võib-olla homme jätkuda.”

Tapiku küla elanikud, kellest ligikaudu viie kilomeetri kaugusel otsib raketti rohkem kui sada inimest, nende hulgas kaitseväelased ja päästjad, möönsid aga kui ühest suust, et nemad kuulsid raketist alles meedia vahendusel. “Ma olin sel ajal kodus küll, aga mingit mürinat või paukumist pole mina küll kuulnud,” sõnas üks perenaine ja naljatles, et elab võimalikule maandumiskohale niivõrd lähedal, et kui rakett lennanuks pisutki teisiti, võinuks see tabada tema lauta. “Siis oleks nii mina kui ka mu lehmad vastu taevast.”

Otsimiskohale väga lähedal elav vanapaar aga tunnistas, et kuulsid teisipäeva pärastlõunal küll mürinat, kuid arvasid, et tegu on piksega. “Õudne äike oli tol päeval. Ega me mingit raketti näinud küll pole,” ütlesid nad. “Siin voorib ainult päästeautosid ja kaitseväe masinaid oleme ka näinud,” lisas vanaproua.

Tapiku külas asuva talu hoovil autot putitanud mehe sõnul ei kuulnud ka nende majapidamises keegi, et pea 4-meetrine rakett oleks peakohalt üle lennanud. “Ega kui oleks teadnud ja osanud vaadata, siis võib-olla oleks näinud, aga ma pole midagi kuulnud,” ütles ta.

Teisipäeva pärastlõunal kell 15.44 lasi Eesti õhuruumis olnud Hispaania õhuturbe hävitaja Eurofighter välja AIM-120 AMRAAM raketi, mille arvatatavaks asukohaks on Endla looduskaitseala Jõgevamaal. Raketti ega selle osi ei ole aga senini leitud.