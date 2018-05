VIDEO | Rainer Vakra: Tallinna volikogu opositsioonisaadikute tugev koostöö sunnib Keskerakonda Tallinnas muudatusi ette võtma

Tallinna volikogu liige sotsiaaldemokraat Rainer Vakra leiab, et vaatamata Tallinna linnapea Taavi Aasa umbusaldamise läbikukkumisele on kõigi opositsioonisaadikute istungil kohalviibimine tugev märk koostööst ja see sunnib ka Keskerakonda linnavalitsemises muudatusi ette võtma.

"Usun, et opositsiooni koostöö paneb Keskerakonda asju muutma," leidis Vakra Delfile antud intervjuus. Seda, et Keskerakonnaga Tallinnas tugevas opositisoon olemine sotsiaaldemokraatide koostööd Toompeal mõjutaks, Vakra eriti ei usu, kui märkis siiski, et inimlikul tasandi tõttu võib sellel teatud tagajärgi olla.