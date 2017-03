VIDEO: Rail Balticu loomalood. Aleksei Turovski räägib, millist ökodukti vajab mäger, millist rebane

Loomaaednik ning armastatud loodusteemade populariseerija Aleksei Turovski aitab mõtestada, kuidas vaatavad erinevad loomad ökoduktidele. Kokku portreteerime minisarjas kaheksat erinevat looma, kel kõigil on oma teed ja rajad ning kui juba raudteed või uut maanteed ehitada, siis ikka nii, et ka loomad neist üle saavad. Ökodukte on planeeritud trassile tegelikult üsna tihedalt. Mida ootavad loomad inimestelt?

Liiguvad eeskätt just noored mägrad

"Mäger on perekonna hoidja: nad on monogaamsed ja on vaja, et neil oleks väga korralik mets ja ikka sadu hektareid, et seal saaks 2-3 peret elada. Neil on suurepärased hiilgavad urud. Ega nad sealt kaugemale ei lähe, aga asju juhtub. No näiteks noored, nemad peavad rajama oma elu teise kohta

Mäger liigub öösel, meelekindlalt, kui ta ükskord otsustab. Tal on vaja, et tema kulgemise rada oleks häirimata, mida laiem, mida pikem ja seal juures võib olla ka kõrge," kirjeldab Turovski. Kindlasti on vaja ka kaitsevööndi elemente - võsa või midagi muud.

Rebane - kõige suurem väikekiskja on väga ettevõtlik

"Rebane on väga aktiivne loom, kes on ka väga ettevõtlik," kirjeldab Turovski. Ka ei ole ta erinevalt mägrast just teab kui suur pereloom, isane võib olla üsna liiderlik. Küll on aga loom, kes saab edukalt elada ka linnas, üsna leplik ökoduktide suhtes.

Vaata videost!

Siit kodukootud graafikust näed, kui laia ökodukti mingi loom vajab:

Delfi ja Ärileht toovad märtsikuu jooksul lugejate-vaatajateni nii uudiseid ja mõtteid Rail Balticust eraldi rubriigis ning pakendab põnevamad asjad ka ühte suurde superartiklisse!