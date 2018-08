VIDEO | Rahulik folgilinn või Eesti narkopealinn? Viljandi kuritegevuslainet kommenteerib kohaliku patrullitalituse juht

“Ma arvan, et päris turvaliselt ei saa keegi end tunda enam,” räägib Rein, viidates pekstud ja põlema süüdatud mehe juhtumile.

Pensionieas Gita arvab, et kord on linnas käest ära. „Igaüks teeb, mis tahab, ütleb, mis tahab, magab paljalt tänaval või saadab su parema koha peale või..." räägib naine."Vene ajaga ei maksa üldse võrrelda, Vene ajal oli kord kõva. Ei olnud nii, et teed, mida tahad, ja saad heal juhul paarkümmend eurot trahvi... Kes keda ära tapab, see oli muidugi iseasi,” lisab ta muheledes.