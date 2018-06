VIDEO | Rahandusminister Toomas Tõniste matemaatika: alkoholiaktsiisi arvelt laekumata jäänud 34 miljonit eurot pole kuskilt puudu, eelarves auku pole

Tänasel valitsuse pressikonverentsil ütles rahandusminister Toomas Tõniste, et kuigi ministeerium korrigeeris juba sel aastal juba teist korda alkoholiaktsiisi laekumise määra, mille andmetel jääb riigikassase laekumata 34 miljonit eurot, siis muretsemiseks põhjust pole.

Eile avaldas Tõniste riigikogu infotunnis, et rahandusministeerium pidi korrigeerima alkoholiaktsiisi laekumise määra, täna ütles Tõniste, et aktsiisi on laekunud vastavalt plaanidele ning saamata jääb hoopis müügitulu.

"Täna on nelja kuuga laekunud eelarvesse 60 miljonit rohkem, kui on planeeritud, täna on ka alkoholiaktsiisi laekunud vastavalt plaanidele," sõnas Tõniste ning ütles, et pole muret, et auku peaks kuskilt mujalt katma hakkama.

"Valitsuse otsus jätta ära selle aasta lõpus alkoholiaktsiisi tõstmine mõjutab saadavat tulu," sõnas Tõniste. Tema sõnul jääb toimumata alkoholi ladudesse kogumine aasta lõpus.

Tõnistelt küsiti samuti, kuidas ta kommenteerib uue nimega Isamaa madalaid reitinguid, kuid ta keeldus vastamast. "Las see arutelu jääb poliittehnoloogidele," lõpetas Tõniste.