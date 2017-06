VIDEO | Puukaitsjaid trotsivad vihma: abiks lõke, alkohol on välistatud

Ilmataat mängis vingerpussi ja täna on vihmane päev, ent Haaberstis hõberemmelgat kaitsvaid aktiviste see rivist välja ei löö.

Hommikul postitas seltskond Facebookis video, kus näha, et vihma kallab ning puu ümbrus on märg ning porine.

Kuidas olukorda kirjeldate? "On tuld ja vett," kostis üks mees. Toimus juba ka hommikune koosolek, kus otsustati, et alkoholi nendes piirides omada ei tohi. Samuti otsustati, et sellest puust ei võeta tänasest päevast alates mitte ühtegi oksaraagu. "See on konsensus, nii on!"

Kas ja millal puu maha võetakse, on siiani ebaselge.