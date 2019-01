VIDEO | Probleemid koolibussidega: Kuusalus vedas õpilasi kütmata buss, kus hõljus valge vine

Tammemäe väitel on buss turvaline ja vastab kõigile nõuetele. „Kui keegi arvab teisiti, siis tulgu ja tõestagu,” ütles ta sõitjate turvalisust kommenteerides.

Kõnealune buss on toodetud umbes 2007. aastast ja sõnul vallas Tammemäe sõnul uuemaid.

Vallad soovivad eelistada oma ettevõtjaid

Kuusalu vallavanem Urmas Kirtsi ütles, et on vahejuhtumist teadlik. „Paraku on selliseid tehnilisi rikkeid võimatu täielikult vältida,” märkis ta.

Olulise küsimusena tõi ta välja ka busside mahtuvuse suurendamise, et vältida seisukohti. „See on igapäevane probleem,” märkis Kirtsi.

Tena sõnul enne kooliaasta lõppu suurt midagi ette võtta ei saa, sest nii kaua kestavad praegused lepingud.

„Võime ju hankesse kirjutada, et bussid ei tohiks olla vanemad, kui kolm aastat. See võib teatavaid riske maandada. Aga, et bussil lõhkeb kumm või külmaga ei tööta uksed, ei ole võimalik välistada,” märkis Kirtsi edaspidistest kavatsustest rääkides.

Koolibusside seisukorraga tundub olevat probleeme ka mujal Eestis. Kirtsi hinnangul võib põhjuseks olla see, et tööd tahetakse anda oma vallas tegutsevatele ettevõtetele

Kuidas vald kavatseb edasi minna? Kirtsi sõnul on vaja eelkõige tagada turvalisus. „Kui hakkame asja arutama, siis need juhtumid, mis on olnud lähevad analüüsi alla ja sellest tehakse järeldused,” kommenteerid vallavanem edasisi samme.

Politsei: kontrollime kooliaasta alguses, pisteliselt või kaebuse alusel

Möödunud nädalal anti Delfile koolibusside halvast seisukorrast teada kogunu kahel korral. Siis oli vedajaks ettevõtteks ATKO grupp. Vaatamata korduvatele katsetele ettevõtte esindajatelt küsimustele vastuseid saada, see paraku ei õnnestunud.

Avrasemalt on ka ERR kirjutanud, et koolibussideks annavad ettevõtted harilikult kõige vanemad ja kõige halvemas seisukorras bussid.

Politsei Põhja prefektuuri liiklusjärelevalvekeskuse patrullitalituse juhi Varmo Reinu sõnul kontrollitakse koolibusse peamiselt kooliaasta alguses, vaadatakse üle sõiduki tehniline seisund ja dokumentatsioon. Regulaarset kontrolli politsei läbi ei vii, kuida aeg-ajalt tehakse pistelisi kontrolle, sealhulgas koolibussidele.

Samas vaatavad politseinikud spetsialistite abiga üle sõidukid siis, kui nende kohta on tulnud kaebus. Kaebuse esitamiseks tuleks pöörduda piirkonnapolitseiniku poole.

Ka liiklupsatrullid võivad sõiduki kahtluse korral peatada ja tehnilise kontrolli teostajad kohale kutsuda.

„Näiteks, ATKOle oleme saatnud märgukirja ja vastavad kontrollid on ka tulemas,” lubas Rein.

Veebruaris on Reinu sõnul tulemas nädalane reid, mil politseinikud üle terve Euroopa kontrollivad ühel ajal kõiki raskeveokeid, ka koolibusse.