Video: President Kaljulaid tõdes Ukrainas, et mõne süsteemiga ollakse Eestist juba ees: väga piinlik!

Riigipea loodab, et Ukraina lahendab ka Eesti ärimeeste mured, sest see mõjutab ju pilti sellest riigist laiemalt.

Delfi on kaks päeva olnud kaasas president Kersti Kaljulaiuga visiidil Kiievis ja nüüd jagas ta oma muljeid seni nähtust ning kuuldust. Eesti riigipea päevakava on olnud kohtumistest pungil. Lisaks poliitikutele on ta suhelnud ametnike, aktivistide ja kodanikuühiskonna esindajatega.

Viimastelt kuulis ta näiteks täna, et Ukrainas on nii huvitavaid ühistranspordi arendusi kui ka näiteks universaalne arsti juurde registreerimise süsteem, mida Eestis ikka veel pole. President tõdes seega, et visiit on olnud talle endalegi huvitav ja silmi avav.

Presidendi visiidil oli kaasas suur äridelegatsioon ja polnud saladus, et üheks suureks teemaks tema kohtumistel Ukraina esindajatega oli Eesti ärimeeste ja investeeringutega seotud probleemide lahendamine. Mitu Eesti suurettevõtjat on kas jäänud oma varast Ukrainas seletamatult ilma või siis takerdunud projektidega arusaamatutesse takistustesse, mis on kahe riigi vahelises äridiplomaatias pinnuks silmas.