VIDEO | Presidendilt pälvis aumärgi ka Valgamaa kirjakandja: Liia Piho on kõigile lähedane ja oma inimene

President ei jätnud tunnustuseta ka inimesi rahva seast ehk neid, kelle tööd ja tegemised on meile kõigile arusaadavad. Nii näiteks saab Valgetähe medali Liia Piho, kes on kirjakandjana Valgamaal juba 20 aastat posti laiali vedanud. "Ta on kõigile lähedane ja oma inimene," selgitab presidendi kantselei.

Maal on postiljon näo ja häälega inimene, kes edastab häid ja halbu uudiseid, on üksikutele inimestele sõbra eest ning aitab jõu ja nõuga neid, kes ise hakkama ei saa. Mullu augustis viis Liia Piho Delfi endaga postiringile kaasa, sellest valmis videolugu.