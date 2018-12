Kirch ütles Delfile, et PIN-koodide turvaümbrikute turvalisust kontrolliti enne nende tootmise algust, kuid kahe silma vahele jäi tõsiasi, et ümbriku sisu on võimalik näiteks taskulambi abil ilma avamata lugeda,

Kui palju uusi ID-kaarte praeguseks väljastatud on, ei osanud Kirch öelda, kuid kinnitas, et uusi ID-kaarte koos turvaümbrikutega on toodetud 5000 ringis.

Väljastamist ootavate vana lahendusega ID-kaartide turvaümbrikke ilmsiks tulnud probleem tema Kirchi kinnitusel ei puuduta.