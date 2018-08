Tulekahju on intensiivne, suitsusammas kerkib kõrgele, nähtub Delfi lugeja filmitud videost.

Päästeameti pressiesindaja ütles Delfile, et vigastatute kohta teateid pole, ohus on ent leegitseva küüni naabruses asuv loomalaut. Sellest hoonest tuuakse parasjagu loomi välja.

Aarna laut on muuseas 15 aastat tagasi, 2003. aastal pärjatud Eesti parimaks puitehitiseks. Toona ütlesid eksperdid, et tänu paljudele kõrgetele püsttoengpalkidele jätvat see seestpoolt lausa kiriku mulje.