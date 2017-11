VIDEO | Politseil pätti tabada aidanud mees: "Lasin autoakna alla ja ütlesin politseinikule, et ta hüppaks autosse"

Kodanikujulguse aumärgi pälvinud 34-aastasel Meelis Ränkil ei olnud see esimene kord hädasolijatele appi tormata. Sel korral aitas Ränk politseinikel plehku pannud varast kinni nabida, mille eest ta ka täna aumärgi sai.

18. veebruari õhtupoolikul käitusid kaks meest ühes Tallinna poes agressiivselt, mistõttu kutsuti kohale politsei. Korrakaitsjate saabudes otsustasid mehed põgeneda.

Sündmuskohast sattus mööda sõitma Meelis Ränk, kes sai aru, et politsei vajab abi. Ta tunnistab, et korraks käis ka tema peast läbi mõte pätt omapäi takistada, kuid otsustas siiski korrakaitsjatega jõud ühendada. "Lasin autoakna alla ja ütlesin politseinikule, et ta hüppaks autosse," sõnab Ränk. "Mina sõitsin, politseinik andis mulle juhiseid ja nii me selle päti kätte saime," kirjeldas ta juhtunut.