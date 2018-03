VIDEO | Politseijuht Vaher soovitab oma vaimse tervise eest hoolt kanda

Politsei- ja piirivalveameti (PPA) peadirektor Elmar Vaher astub üles kampaanias "Must lumi" ning räägib ühe eestlase, 32-aastase mehe depressiooni loo ning soovitab oma vaimse tervise eest hoolt kanda.

"Elu on vahel raske ning abi küsida pole häbiasi – põhiline on teada, kus on su kriitiline piir, millest üle minna ei tohi. Iga aasta peaks käima vähemalt korra hambaarstil, spetsialisti juures kontrollis. Aga miks ei võiks me vaimsesse tervisesse suhtuda samamoodi?” lõppeb lugu. Vaher vastab, et tema on käinud ja usub sellesse.

PPA tunnistas sel nädalal uudistesaates "Aktuaalne kaamera", et keskmiselt toimub ametis üks enesetapp aastas. Riigi olukorda tervikuna aga näitab see, et politseitöötajad peavad keskmiselt üle päeva tegelema enesetapuga.

Sel nädalal lõppes depressiooni sõeltestimine riigisektori asutustes. Kokku täideti 2809 testi, millest 1722 olid PPA töötajate täidetud. Kokku oli riigisektoris üle depressiooni sümptomite esinemise piirnormi kolmandik testidest. Riigisektorist osalesid testimises peale PPA veel Eesti Energia, riigikogu kantselei, Tallinna Sadam, rahvusooper Estonia, riigikantselei, superministeerium, sotsiaalkindlustusamet, tööinspektsioon, haigekassa, Astangu kutserehabilitatsiooni keskus.

Kokku on kampaanias "Must lumi" depressiooni sõeltesti täidetud üle 30000 korra. Testi saab täita aadressil peaasi.ee.