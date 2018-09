VIDEO | Politsei tabas autoroolist kümneid nutinäperdajaid: sellest võib sõltuda kellegi elu!

Politsei- ja piirivalveameti välijuht Eerik Purgel tõdes, et hea on see, et neid inimesi tuvastati. "Me saame nendega rääkida, suhelda ja parandada võimalusel käitumist. Iga inimene peaks hoolega mõtlema, mis ta rooli taga teeb. Sellest võib sõltuda kellegi elu, ülekäigurajal võib olla laps, aga kui teie sõnumineerite, võib sellel olla halb tagajärg," sõnas Purgel. Kohapeal tööd teinud politseinikud said ka peotäie Delfi kampaania "Roolis ei loe" kleepse, millest nii mõnegi ka laiali jagasid, et rikkujatel edaspidi meeles oleks vaid autojuhtimisega tegeleda.

Kesklinna jaoskonna politseinikud tabasid nelja tunni jooksul 20 roolis telefoni kasutanud juhti, kellest kuus pääsesid hoiatusega. Ülejäänute osas alustati väärteomenetlus. Lisaks tabati kaks lahtise turvavööga juhti ning avastati neli muud rikkumist.

Lääne-Harju politseinikud tabasid kümme juhti, kes kasutasid roolis telefoni ning kaks juhti, kellel oli turvavöö kinnitamata.

Tänavu on kõrvaliste tegevuste eest karistatud 2700 juhti, mida pooltuhat rohkem kui mullu samal ajal.