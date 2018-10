VIDEO | Põlevkivienergeetika tulevik on aina tumedam. Täna arutati küsimust ka riigikogus

Kõik kõnelejad rõhutasid ka põlevkivienergia kasutamise sotsiaalseid aspekte. Töötukassa lda-Virumaa osakonna juhataja Anneki Teelahk märkis, et põlevkivikaevanduste sulgemine viimastel kümnenditel on Ida-Virumaal töötuse ja ka pikaajalise töötuse osas oluline faktor. Praegu on sealne töötusemäär 8 protsenti. Teelahk tõi muuhulgas ühe lahendusena välja ümberõppe kaudu tegutsevatesse ettevõtetesse töötute suunamise.

Teaduste Akadeemia esimees Tarmo Soomere tõi põlevkivi kasutamise kohta ka hulga plusse. Ta märkis, et Eesti on Euroopa Liidus ainus elektri netoeksportija. Elektritootmine moodustab 4 protsenti SKT-st ja on riigile oluline tuluallikas. Lisaks annab pälevkivienergia tuhendeid töökohti, otseselt üle 6000 ja kaudselt koguni kuni 13 000. Ta märkis ka, et tootmine on muutunud palju loodussõbralikumaks ja ta usub, et selles osas paraneb olukord veelgi.

Soomere märkis miinuste hulgas, et põlevkivi ei kasutat piisavalt ära. Soomere arvates tuleks arendada põlevkivikeemiat,mida saab teha ainult siin, kuna meil on kõige arenenum põlevkivitehnoloogia.

Tänane põlevkivienergeetika tuleviku temaatikat arutati riigikogus riiklikult tähtsa küsimusena.