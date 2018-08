VIDEO | Peipsil massiliselt hukkunud kalad inimestele ujumisel ohtlikud ei ole, küll aga ei tohiks riknenud kala süüa ega sööta ka koduloomadele

Peipsi rannaäärsel aladel hukkunud erinevad kalad esialgu inimestele ohtlikud ei ole. Ujuma võib minna, kuid kindlasti ei tohiks neid kalu süüa ega sööta ka koduloomadele.

Keskkonnaministeeriumi kalavarude osakonna nõunik Liivika Näkk selgitas Delfile, et kalateadlased ootavad ja uurivad hetkel, kas selline massiline kalade hukkumine võib esineda ka mujal veekogude äärsetel aladel. "Üksikuid kalu on Võrtsjärves ka aga mitte nii massiliselt, kui Peipsi ääres. Ka veeolukord on Võrtsijärves paremad, fosforit ei ole nii palju."

Näkki sõnul on selline olukord otseselt kuumast ilmast tingitud. "Kuuma ilma tõttu tekib suur hapnikupuudus, mõjutavad ka vetikad ning suremust mõjutavad fosfori ja lämmastiku vahekord järves. See kõik tekitab kokku sellise situatsiooni, kus kalad hukkuvad."

Hukkunud kalad

AS Peipsi Kalamees juhataja Anatoli Filippovi arvamusel on kalade massiline hukkumine hoopis inimeste mõjul tekkinud - praegu on Peipsil mõrravahetuse aeg, randa uhutud kalad võivad olla hoopis kalameeste mõrdades surnud. Tema sõnul aga kalapüük sellest mõjutatud ei ole. Kalamehed saavad veel 20 päeva kalu püüda ning kvootmäär püütakse kindlasti täis. Filippov nentis, et hukkunud kalade hulgas on enamuses rääbised. "Igapäevane keskmine saak praegu on olnud umbes poolteist kuni kaks tonni kala. Probleem on kaladega, mis liiguvad koos rääbisega," lisas ta.