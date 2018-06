VIDEO | Peaminister Ratas eriplaneeringu lõpetamisest: kohe alguses pidanuks kohalikke kuulama ja tegema paremat selgitustööd

Valitsus otsustas tänasel kabinetinõupidamisel alustadapuidurafineerimistehase riigi eriplaneeringu lõpetamist.

Peaminister Jüri Ratase sõnul ei saa eriplaneeringuga edasi minna, kui kõikide sihtrühmade vahel on jätuvalt vasatasseis. "Pean nentima, et paraku ei ole olukord ajaga paranenud, vaid isegi halvenenud," märkis Ratas ja lisas, et valitsus ei näe võimalust eriplaneeringuga Tartumaal jätkata.

Tartlaste vastasseis tselluloositehasele on algusest peale olnud tugev. Möödunud kuul toimus aktivistide algatusel isegi n-ö Emajõe kett, kuhu kogunesid tselluloositehase vastased. Oma toetushääle eriplaneeringu lõpetamiseks on andnud üle 9000 inimese.

Mis aga tulnuks teha paremini, et vältida olukorda, kuhu nüüdseks oleme sattunud ehk osapoolte diskussiooni puudumiseni? "Selgitada ja kuulata," möönis peaminister.

Küsimusele, miks ei tundnud valitsus varem selle vastu huvi, kas arendaja on kohaliku kogukonnaga rääkinud ning kas viimaste nõusolek on olemas, vastas Ratas, et valitsus on selle eest seisnud alates projekti algatamisest. "Valitsus on tundnud selle vastu huvi esimesest tunnist, kui eriplaneeringu mõte üldse lauale käidi," ütles ta.