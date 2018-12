VIDEO | Peaminister Jüri Ratase advendisõnum: vastandamine on Eesti üle viinud piirist, mida poleks kunagi tohtinud ületada

Facebooki lehele pandud videos avaldab peaminister muret äreva aja üle ühiskonnas. "Viimastel nädalatel Eesti avalikkuses ja ühiskonnas toimunu teeb mind siiralt väga kurvaks," ütleb peaminister.

Ta sõnul ei ole "meie inimestele" ühelgi moel omased ligimese tõukamine, löömine, viha ega üksteise vaenamine. "Kuidagi märkamatult on need saanud aga nii tavaliseks eestimaalaste arvamustes, ajalehtede pealkirjades, sotsiaalmeedia postitustes, kuid mis kõige hullem – tegudes," lisab ta.

Peaminister avaldab lootust, et teist inimest löönud ja sellele kaasa elanud inimesed tunnevad südames kahetsust ning et ekslikkust mõistavad ka vaenu õhutajad. "Meil kõigil on vastutus üksteise ja terve ühiskonna ees. Vastutus olla aus, lugupidav ja hooliv," ütleb Ratas.

Vastandamine ja erinevuste rõhutamine on peaministri sõnul Eesti viinud üle piirist, mida poleks kunagi tohtinud ületada. Sõnumi lõpetab ta kõiki ühtsusele kutsudes. "Me suudame seda ainult ühiselt – igaüks eraldi ja kõik koos – panust andes," soovib peaminister kõigile rahulikku advendiaega.