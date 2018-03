VIDEO | Peaminister Jüri Ratas valitsuse alkoholipoliitikast: tunnustan Jevgeni Ossinovski tööd

Peaminister Jüri Ratas (KE) ütles Delfile antud intervjuus, et koalitsioonipartneritest sotsiaaldemokraatide ja IRL-i madal toetus valitsuse tööd ei takista. Ka leiab Ratas, et valitsus vastutab ühiselt alkoholipoliitika eest ning tunnustab tervise- ja tööminister Jevgeni Ossinovski tööd.

Ratas usub, et koalitsioonipartnerite toetus tõuseb tänu käesoleval aastal rakendunud valistuse otsustele nagu tulumaksuvaba miinimumi tõstmise, haigakassale ja mujale lisaraha andmise kohta. Ka valitsuse töömeeleolu ja võime on Ratase sõnul vaatamata koalitsioonipartnerite madalale toetusele hea.

Küsimusele, kuidas on juhtunud nii, et valitsuse alkoholiaktsiisipoliitika tõttu on põhilise negatiivse tähelepanu alla jäänud tervise-ja tööminister Jevgeni Ossinovski, vastab Ratas, et valitsus kannab vastutust ühiselt. Ka peab Ratas Ossinovski panust oluliseks. "Tunnustan Ossinovski tööd," ütleb Ratas intervjuus.

"Näeme alkoholitarbimise vähenemist, alkoholist tingitud surmade, tervisekahjude ja õnnetuste vähenemist," märgib Ratas, kuid lisab, et piirikaubanduse rolli hindamisel on tehtud vigu. "Seetõttu tuleks järgmisel aastal kavandatud aktsiisitõus ära jätta," leiab ta.