VIDEO | Peaminister Jüri Ratas: tunneme Janek Mäggiga juba kümme aastat

Peaminister Jüri Ratas ütles Delfile, et tegi Janek Mäggile ettepaneku ministriks asuda, kuna Mäggi on erudeeritud, kogenud juht ja vabatahtliku tööga silma paistnud. Ratase sõnul tunneb ta Mäggit juba kümme aastat, kuigi otseselt perekondlikult Mäggiga läbi käinud ei ole.

"Janek Mäggi on erudeeritud, julgeb tõstatada küsimusi, mida muidu ei tõstatata," tõi Jüri Ratas välja põhjuseid, miks ta Janek Mäggi kandidatuuri välja pakkus.

Ratase sõnul on Mäggi viimasel ajal kohtunud Jaak Aabiga, et end valdkonnaga kurssi viia.

Peretuttavad Ratas ja Mäggi ei ole, kuid nad on pikalt muudes valdkondades kokku puutunud. Ratas märkis, et tuttavaks said nad juba kümme aastat tagasi.

Keskerakonna juhatus kinnitas täna hommikul Janek Mäggi riigihladuse ministri kandidaadiks.