VIDEO | Peaminister Jüri Ratas: Gemalto peab ID-kaardi viperustest teatama kirjalikult. Sellist teavitust 15. juunil ei tulnud

Peaminister Jüri Ratas lükkab tagasi ID-kaarte tootva Gemalto Eesti esindaja, Trüb Baltic AS tegevdirektor Andreas Lehmanni väite, et tema teavitas Eesti ametiasutusi ID-kaardi turvariskist juba juuni alguses.

Andreas Lehmann kirjutas sotsiaalvõrgustikus LinkedIn, et tema teavitas politsei- ja piirivalveametit (PPA) ning RIAt (Riigi infosüsteemi amet) ID-kaardi turvariskist juba 15. juunil. Lehmann sõnas, et kohtus PPA esindajatega 15. juuni pärastlõunal.

"Tollel päeval oli mul kella 15-16 ajal PPA-s kohtumine, kus ma neile sellest turvariskist rääkisin. Sealt andis PPA teate edasi RIA-le ja umbes kella 17 paiku rääkisin ma RIA-ga sel teemal telefoni teel. See ei ole firma seisukoht, aga mina isiklikult tunnen seda, et nad olid sellest kõigest teadlikud," ütles Lehmann Delfile.

Miks Eesti ametnikud infoga midagi ei teinud? Peaminister Jüri Ratas ütleb, et Eesti Vabariigil on ID-kaartide tootjafirma Gemaltoga juriidiline leping, millega on sätestatud ka tingimused, kuidas Gemalto Eesti riiki võimalikest viperustest ja turvariskidest teavitama peab. "Tuleb teavitada digitaalset allkirja kandva dokumendiga ja 15. juunil sellist teavitust RIA-sse, PPA-sse või kuskile mujale tulnud ei ole," märgib peaminister.

Ratas ütleb, et teade võimaliku turvariski kohta tuli Tšehhi teadlastelt augustikuu viimastel päevadel ja sellega hakati toona ka kohe tegelema. "Peatasime turvariskidega ID-kaardid ja võtsime eesmärgiks, et ligikaudu 750 000 ID-kaarti saaks võimalikult kiiresti uuendatud," selgitab peaminister ja lisab, et tänaseks on suur osa sertifikaatidest uuendatud. "Järgmise aasta esimese kvartali lõpus peaks see küsimus täiesti lahendatud saama," lausus Ratas.