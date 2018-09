VIDEO | Paavst asub teele: näib, et nüüd saavadki kõik meie kannatustest aru

Kõik meie ajaloo rasked punktid on kirjas, räägitakse ni küüditamisest kui okupatsioonist. Loomulikult on pühendatud lõik ka vaimulik Eduard Profittlichile, kes suri 1942. aastal Kirovi vanglas enne kui jõuti täide viia tema surmaotsus. Teatavasti on Eesti katoliku kirik alustanud Profittlichi kanoniseerimisprotsessiga.

ABC News toob visiidi eel avaldatud uudises välja ka, et kuigi okupatsiooniaastad olid kolmes riigis sarnased, on mingil moel läinud nii, et Leedus on 80 protsenti elanikest katoliiklased, Eestis aga 75 protsenti elanikest ateistid.

Seega, kui senistel reisidel on paavst pidanud aina vabandama katoliku kiriku vaimulike tegevuse pärast, seda eriti hiljutisel visiidil Iirimaale, siis Baltimaades saame palju kaastunnet.

Leedus on paavst ajal, kui mälestatakse 40 000 natsisakslaste poolt hukatud juuti ning samuti külastab paavst vabadusvõitluse- ja okupatsioonimuuseumi, mis asub endises KGB majas, kus teiste hulgas peeti kinni ja piinati ka preestreid.

Oma tervituses ajakirjanikele ütles paavst Franciscus, et tulevad tihedad päeva ja teha on palju tööd. Ta lausus, et Balti riigid tunduvad küll ühesugused, kuid on tegelikult omanäolised ning just neid erisusi soovitas paavst täehele panna.