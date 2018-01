VIDEO | Ossinovski Reinsalu umbusaldamisest: küsimus on, millisel viisil toetada poliitilist initsiatiivi, mille algatajal tasuks sel teemal suu kinni hoida

Sotsiaaldemokraadist tervise- ja tööministri Jevgeni Ossinovski sõnul otsustavad sotsid justiitsminister Urmas Reinsalu võimalikule umbusaldusavaldusele alla kirjutamise homsel juhatuse koosolekul.

"Meil on tõesti üks fraktsiooni liige (Hannes Hanso - toim), kes on otsustanud Reinsalu umbusaldamist toetada. Arutasime ka teiste fraktsiooniliikmetega nende tundeid ning jõudsime ühisele seisukohale, et ühe valitsuse ministri umbusaldamine on samm, mis mõjutab põhjalikult valitsuse koostööd. Seetõttu ükski riigikogu liige ega fraktsioon ise ei saa seda otsust langetada," ütles Ossinovski Delfile.

Ossinovski sõnul koguneb kolmapäeva õhtul SDE juhatus, kes kujundab Reinsalu umbusaldamise osas seisukoha. Ülejäänud fraktsiooni liikmed otsustavad seejärel, mil viisil nad umbusaldushääletusel osalevad. "Kõik on vabad hääletama nii nagu südametunnistus ütleb. Fraktsioon on aga ühtne meeskond, üldiselt lepitakse olulisemad sammud sellistes küsimustes kokku".

"Loomulikult on sotsiaaldemokraadid ühte meelt selles osas, et Reinsalu sõnad väärivad hukkamõistu. Naisi alandav kõnepruuk valitsuse liikme poolt on kohatu ja sobimatu. Omaette küsimus on, millisel viisil toetada poliitilist initsiatiivi, mida on algatanud mõned inimesed, kel sel teemal tasuks suu kinni hoida arvestades nende endi varem välja öeldud sõnu".

Reformierakond andis Isamaa ja Res Publica Liitu kuuluvale justiitsministrile tänaseni aega ametist tagasi astuda, vastasel juhul ähvardab Reinsalu riigikogus umbusaldusavaldus. Oma toetust Reinsalu umbusaldamisele on väljendanud ka mitmed Sotsiaaldemokraatliku Erakonna ja Keskerakonna saadikud.

Tagasiastumist nõutakse Reinsalult lõppenud nädalal Eesti Päevalehes ilmunud arvamusloo tõttu, milles ta nimetas "kanakarjaks" kriitikuid, kes taunisid Eesti Vabariigi 100. aastapäeva kontsertetenduse korraldamise andmist teatrile NO99. Lisaks väljendas Reinsalu samas arvamusloos kahetsust, et on varem naistevastase vägivalla hukka mõistnud.