VIDEO: Ooperistaar Annely Peebo tutvustab hobukaarikul oma kodulinna Viini

Sel kuul möödub 15 aastat Eurovisioni lauluvõistluse toimumisest Tallinnas. Laupäevaleht LP käis sel puhul ühel tollasel saatejuhil Annely Peebol Viinis külas.

Sõidame koos Annely Peeboga valge hobukaarikuga mööda Viini vanalinna, mis on teatavasti Viini kohustuslik turistiatraktsioon, kui tahad selle linna kohal hõljuvast kultuursest aurast pisutki osa saada. „Siin majas elas Mozart“, „Selles hoones kirjutas Strauss oma kuulsad Viini valsid,“, „See on üks tuntud Viini ballide pidamise koht,“ jutustab Annely, kui kaarikul arhitektuurilistest vaatamisväärsustest

möödume. Üks maja on kaunim ja ajaloolisem kui teine, ning kõik need on seotud Euroopa muusika- ja kultuuriajalooga. Elu nagu keset muuseumi! Annely ütleb, et vanalinna tulekuks paneb austerlane end lausa paremini riidesse. Sest õhustik kohustab.

„Austria-Ungari vanas keisririigis, kus kultuursus on kõrgel tasemel, on elada väga hea, ütleksin lausa võrratu,“ õhkab ta ja see on enam kui tõsi. Kultuuri on siin igale maitsele, alates tsirkusest ja kabareest, lõpetades maailmatasemel ooperimajadega. Igal aastaajal ja igal õhtul on kõik Viini sajad kontserdisaalid kuulajaid pilgeni täis, siinsed elanikud on kultuurist läbi imbunud ja sellega koos üles kasvanud. Ning iga turist tahab sellest kasvõi killukese osa saada.

