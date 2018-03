VIDEO Oma silm on kuningas: kuidas tundub, kas Aardla raudteeülesõit on liiklejaile ohtlik?

Politsei ja liiklejad arvavad, et Aardla raudteeülesõit Tartus on ohtlik, Tartu linna ja Eesti Raudtee kõneisikud kinnitavad aga, et erilist ohtu see endast ei kujuta, kui mõistlikult liigelda. Delfi käis ja filmis ühte tavalist õhtupoolikut sellel ülesõidul. Mida arvad Sina?

Täna hommikul saadeti Delfi toimetusele video Tartus Aardla ülesõidul tekkinud üliohtlikust olukorrast, kus linnaliinibuss seisis vaid mõnikümmend sentimeetrit sõitvast rongist. Politsei ja ristmikku igapäevaselt ületavate inimeste sõnul tekib selline olukord ristmikul süstemaatiliselt, kuna liiklusummikute ja lähedalasuva raudteeülesõidu tõttu jäävad autod raudteele lõksu. Siin on rekonstruktsioon, mille poolest ristmik ebatavaline ja ohtlik on. Viga on planeeringus, leiab politsei.