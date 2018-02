VIDEO | Oliver Nääs: Savisaarele uue tervisliku ekspertiisi määramine polnud vajalik, olemasolev materjal võimaldaks kohtuasi lõpetada

Edgar Savisaare kaitsja Oliver Nääs ütles Delfile, et Savisaarele uue tervisliku ekspertiisi määramine polnud vajalik ning kohtul on olemas materjal, mis võimaldab Savisaare kohtuasi lõpetada.

"Kohus täna otseselt ei öelnud kohtuasja lõpetamise taotluse osas seisukohta. Kohtu käes on tegelikult materjal, mis võimaldab teha sellise otsustuse, kuid kohus sellega nõus ei olnud. Minu hinnangul polnud ekspertiis otseselt vajalik, aga kohtule iseenesest ei ole midagi ette heita selles osas," ütles Nääs.

Küsimusele, miks Nääs ei nõustunud prokuröri ettepanekuga videosilla vahendusel kohtuistungit pidada, vastas kaitsja, et Savisaare tervislik seisund ei võimalda ka videosilla vahendusel kohtuistungist osa võtta. "Asjaoludesse ma ei saa siinkohal täpsemalt laskuda, sest seda käsitleti kinnisel istungil, aga nii see on".

Täna jätkus Harju maakohtus protsess Edgar Savisaare üle, kus kohus määras Savisaarele terviseekspertiisi, milles on üheks eksperdiks ka tema ihuarst dr Peep Põdder, kirjutas Delfi.

Kohus määras siiani Jõgeva haiglas viibivale Savisaarele statsionaarse terviseekspertiisi. Ekspertideks on dr Peep Põdder ja dr Margus Viigimaa. Kohtuniku sõnul on andmeid selle kohta, et Savisaare tervis on halvenenud. "Kohtul eriteadmised puuduvad ja seetõttu määrame ekspertiisi," sõnas kohtunik täna pärastlõunal.

Loe veel

Järgmine istung toimub tõenäoliselt alles pärast ekspertiisi valmimist.

Prokurör Steven-Hristo Evestus palus alates tänasest istungist Edgar Savisaare süüdistusmaterjalid eraldada ja jätkata kohtumenetlust selle ajaplaani järgi, mille oli edastanud.

Kaitsjad olid Savisaare materjalide eraldamise vastu

Sellele seisid vastu aga süüaluste kaitsjad, kes soovisid esmalt uue terviseekspertiisi läbiviimist. "Oleme teinud toiminguid, et selgitada, milline Edgar Savisaare tervislik seisund. Kui see asi eraldatakse ja tervisliku seisundi küsimus jäetakse lahendada mõnele teisele koosseisule, siis Savisaarele tähendab see täiendavat ajakulu, sest kaasus antakse üle teisele kohtunikule".

Alexander Kofkini kaitsja Ainvar Pilv ütles, et praegu me veel ei tea, milline on Edgar Savisaare seis ning kas tema juhtum tuleks kohtuasjast eraldada või mitte. "Me eirame põhimõtteid, kui eraldame Savisaare juhtumi enne tervislikku ekspertiisi. On selge, et Savisaare tervis halveneb, kuid me püsime raamistikus, kui teeme enne tervisliku ekspertiisi".

Hillar Tederi kaitsja oli samuti eraldamise taotlusele vastu. "Selleks, et saaksime rääkida eraldamisest muul põhjusel, tuleb teha uus terviseekspertiis. Ka arstid pidasid uut ekspertiisi vajalikuks. Eksperdid on kogu haiguslooga kursis, uus ekspertiis ei saa kauem aega võtta. Arvestades, et meil on istungid septembrini, siis meil ei ole probleeme ebamõistlikult pika menetlusega."

Kaitsja lisas, et eraldamine mõjutab teiste kohtualuste olukorda oluliselt. "Edgar Savisaar on keskne figuur, mille tõttu erinevad episoodid ühes kohtusasjas koos on. Kohtualused satuvad raskemasse olukorda, kui toimub eraldamine: ütlusi tuleb anda kahes menetluses. Sasipundar ei vääri seda, et jätame kasutamata selle võimaluse lasta ekspertidel oma tööd teha."