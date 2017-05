VIDEO: Oleg Sõnajalg oma kopterist: "Kes lendavad, need teavad, miks linnud laulavad."

Vennad Sõnajalad lendavad aastas keskmiselt 200 tundi. Ajendiks selge ajavõit asjaajamises. „Meie jaoks on see puhtalt tööriist,“ tunnistab Oleg Sõnajalg.

„Aga sellele, et kopterist saaks tööriist, peab eelnema palju lennukogemusi. Kui peas on töömõtted, peavad lennuprotseduurid tulema automaatselt, iseenesest. Mul on kõik checklist’id peas, istun kopterisse nagu autorooli.“

Kopteri ostsid Sõnajalad Inglismaalt. Masinal oli seljataga 400 lennutundi ja see maksis 200 000 eurot. Robinsoni kapitaalne hooldus tehases tehakse pärast 2200 lennutundi, selleni läheb veel aastaid.

Loe ka: "Kes põristavad Eesti taevas?"