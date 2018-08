VIDEO | Õhuväe ülem Riivo Valge: maapinnaga kokkupuutel rakett ilmselt plahvatas

Delfi TV RUS

Õhuväe ülem Riivo Valge ütles täna õppuste käigus eksikombel välja tulistatud raketist rääkides, et raketi asukoht on teadmata, kuid otsingud käivad. Valge arvab, et tõenäoliselt maapinnaga kokkupuutes rakett plahvatas, kuid päris kindel selles siiski olla ei saa.