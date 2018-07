VIDEO | NOA restorani peakokk Tõnis Siigur: tegeleme mürgistuse saanud klientidega individuaalselt, käib kirjavahetus ja kompromisside leidmine

Peakokk lisas, et salmonelloosi puhul, kui bakter on sisse tulnud mujalt, siis toidu tegemise ajal on seda ülikeeruline ära tuvastada. "Tavaliselt on aru saada, kui toit mullitab või kuskilt hallitab, saab kohe aru, et see ei sobi. Salmonelloosibakteri puhul saab selle olemasolust aimu alles sümptomite tekkimisel."

Pole kahtlustki, et kõrgklassi restoranile on sellise intsidendi esinemine suur löök ja maine hoidmiseks tuleb teha pingutusi. Ka Siiguri sõnutsi on selline juhtum 25 aastat ametis oldud aja jooksul aset leidnud esimest korda. "See juhtum õpetas tegelikult väga palju ja teeb ainult tugevamaks."

Hetkel käivad Toidu- ja veterinaarametil jätkuvalt uuringud ning võimaliku nakkuse alikas ja päritolu on väljaselgitamisel.