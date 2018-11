VIDEO | NO99 nõukogu otsustas teha ettepaneku teatri tegevus lõpetada

Teatri nõukogu esimees Kaarel Oja rääkis Delfile, et nõukogu arutas eelkõige teatri tegevuse lõpetamisega seotud juriidilisi küsimusi.

"Kõik need küsimused, mis saab teatri varast, teatri personalist, mis moodi lepinguid lõpetatakse, kõik see sõltub tegelikult väga konkreetselt sellest, mida vabariigi valitsus otsustab," sõnas Oja.

Eelnevalt tehakse nõukogu esimehe kinnitusel täpselt selgeks, millised lepingud teatril on ja millised kohustused on võetud.

Teatri rahaline seis on Oja sõnul praegu igati rahuldav. "Aasta lõpuni on teatril piisavalt vahendeid, et kõik palgad kindlasti välja maksta. Ükski arve ei jää maksmata, ükski kohustus ei jää täitmata," kinnitas ta.

Mis saab teatri ruumidest, pole Oja sõnul praegu teada, sest need ei kuulu teatrile, vaid NO99 on tegutsenud ruumides rentnikuna. Ruumid ise kuuluvad SA-le Vanalinna Teatrimaja, mille asutajad on kultuuriministeeriumile ja Tallinna linnale.

Ülevaadet, kui palju SA Teater NO99 lõpetamine maksma läheb, Oja sõnul praegu veel ei ole. "Me oleme palunud nõukogu poolt teatri tegevjuhil need numbrid võimalikult kiiresti ja täpselt kokku lüüa," sõnas Oja.

Tallinnas annab NO99 oma viimase etenduse järgmisel neljapäeval, pärast mida on veel kavas üks ülesastumine Moskvas lavastusega "Kõnts", mis leiab aset 20. detsembril.