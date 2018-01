VIDEO | Neli kihti riideid ja soe tee termoses: kuidas tänase krõbeda ilmaga õues töötades ellu jääda?

Täna hommikul oli pea kümme külmakraadi ja puhanguti ka läbilõikav tuul, mis tegid välistingimustes töötamise võrdlemisi ebameeldivaks. Delfi käis uurimas kuidas aga inimesed, kes hoolimata pakasest siiski õues töötama peavad, miinuskraade trotsivad.

Viimastel päevadel on olnud ilm tavapärasest külmem. Hommikupoolikul oli külmakraade veidi alla kümne, ent koos tuulekülmaga oli tajutav temperatuur pea 18 miinuskraadi.

Kui enamus inimesi töötavad siseruumides, siis on ka neid, kes pakasega õues tööd tegema peavad. Näiteks ehitaja Kristjan ütles Delfile, et täna hommikul pani mees kolm kihti riideid selga, et külmaga võidelda. "Praegugi sõrmeotsad külmetavad ja aeg-ajalt tuleb ikka teed või kohvi tuua ning varbaid soojendada," ütles Kristjan.

Lasteaiakasvataja Maarja sõnul tahavad mudilased aga iga ilmaga õue minna. Maarja möönis, et kui tajutav temperatuur on rohkem kui viisteist külmakraadi, siis kaua väljas olla ei saa. "Tuleme kuskil paarikümneks minutiks," lisas Maarja.

Kuidas aga trotsivad külma naised, keda oleme harjunud nägema Tallinna vanalinnas käsitööd müümas, vaata videost.